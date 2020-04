Governador de Malanje alerta para escassez de produtos em breve

O governador da província angolana de Malanje Norberto Fernandes dos Santos alertou para aescassez de alimentos nos próximos tempos, num encontro que manteve no fim de semana com membros da comissão multissetorial de combate ao novo coronavírus e no qual esteve presente o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Marcy Lopes.

"A província regista uma acentuada redução dos stocks dos principais produtos da cesta básica, com destaque para feijão, arroz, peixe congelado e sabão", precisou Santos, quem admitiu que o montante disponibilizado pelo Governo central para com as despesas da Covid-19 é irrisório.

A cidade de Malanje pode acomodar 124 pessoas nas diversas estruturas preparadas para receber eventuais infetados.

Há 24 pessoas em quarentena domiciliária.

Entretanto, até ao momento a província dispõe apenas de três ventiladores mecânicos e há falta de meios de biossegurança e medicamentos.

O ministro Marcy Lopes garante levar essas preocupações à comissão multissetorial de combate à Covid-19 em Luanda.