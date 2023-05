Governador da Flórida Ron DeSantis anuncia hoje candidatura à Presidência dos EUA

O governador da Flórida, Ron DeSantis, anuncia nesta quarta-feira, 24, a candidatura à indicação presidencial republicana numa conversa com o proprietário do Twitter, Elon Musk.



DeSantis torna-se imediatamente o principal adversário do ex-Presidente Donald Trump para a indicação.

Entretanto, as pesquisas nacionais mostram DeSantis muito atrás de Trump, mas bem à frente de demais candidatos republicanos que buscam derrubar o Presidente democrata Joe Biden dentro de 18 meses.



Trump tem atacado DeSantis, recentemente, em anúncios de televisão, chamando-o de “DeSanctimonious” e acusando-o de ser desleal depois de o antigo Presidente ter endossado a candidatura dele de 2018 ao Governo da Flórida.



O governador foi seis anos deputados antes de vencer por pouco a eleição em 2018, tendo sido reeleito em 2022.



DeSantis percorreu vários Estados de batalha política antes do anúncio oficial de sua candidatura presidencial.



Os apoiantes dele o retrataram politicamente como um Trump com a mesma opinião, mas sem o drama e o caos que caracterizaram grande parte da Presidência do empre´sario, e sem os processo criminais que Trump enfrenta relacionadas à sua tentativa de reverter a derrota na reeleição em 2020 e retenção de documentos confidenciais ao deixar o cargo no início de 2021.



DeSantis, um conservador convicto, impôs importantes leis de direita na Flórida, incluindo a proibição de abortos após seis semanas de gravidez, antes de muitas mulheres saberem se estão grávidas, liberdade para portar arma escondida sem autorização, a eliminação da necessidade de um veredicto unânime para impor a pena de morte e e a expansão de uma medida para bloquear investimentos na Flórida com base em considerações ambientais e sociais



Além de Trump e Desantis, já anunciaram suas candidaturas à indicação republicana, o senador Tim Scott, a ex-governadora da Carolina do Sul e antigo embaixadora na ONU Nikki Haley, o ex-governador do Arkansas, Asa Hutchinson, e o empresário Vivek Ramaswamy.