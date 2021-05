Goma escapa à fúria de um vulcão no leste da República Democrática do Congo

Centenas de casas foram destruídas no leste da República Democrática do Congo pela lava do vulcão do Monte Nyiragongo mas a cidade de Goma de cerca de dois milhões de habitantes não foi afectada.

A erupção do vulcão no sábado causou pânico na cidade tendo milhares de pessoas fugido apressadamente com os seus haveres mas a lava não chegu aquela zona urbana.

O aeroporto tambem não foi afectado.

Contudo, a lava, que em certos locais tem a altura de três andares, destruiu edifícios, principalmente no distrito de Buhene.

A lava cortou a estrada que liga Goma a cidades ao norte provocando engarrafamento de pessoas e veículos a tentarem saír e regressar a Goma.

Em 2002 uma erupção desse vulcão matou 250 pessoas e deixou 120 mil pessoas sem casa.