Gestão corrente de Angola em período eleitoral divide opiniões

A gestão corrente do país em período eleitoral continua a dividir

opiniões. Para falar sobre o assunto, ouvimos o analista político

Albino Pakisi, o jurista Monteiro Kawewe e o deputado João Pinto.

A convocação das eleições gerais, pelo Presidente da República, traz

consigo implicações jurídicas em todo o processo eleitoral.

Com a entrada em vigor, do Decreto Presidencial que convoca as próximas eleições gerais, o actual Governo deve entrar em gestão corrente, até à tomada de posse do novo Presidente da República, a ser eleito a 24 de Agosto.

A Constituição da República revista estabelece que "no período que

decorre entre a campanha eleitoral e a tomada de posse do Presidente

da República eleito, cabe ao Presidente da República em funções a gestão corrente da função executiva, não podendo praticar actos que condicionem ou vinculam o exercício da actividade governativa por parte do Presidente da República eleito".



Há mais de um mês que João Lourenço tem vindo a fazer recurso da pré

campanha eleitoral para capitalizar vantagens contra os adversários

políticos, uma vez que o país não dispõe de legislação que regula a pré-campanha eleitoral.

Para o analista político, Albino Pakisi, tem que existir clareza na postura do Presidente da República. Defende por outro lado, que João Lourenço devia abandonar o palácio presidencial para estar em igualdade de circunstâncias com os outros candidatos.