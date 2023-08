Geraldo Martins, formalmente proposto para chefiar o Governo guineense

O coordenador da coligação vencedora das eleições legislativas de 4 de Junho na Guiné-Bissau PAI Terra Ranka apresentou formalmente ao Presidente da República o nome de Geraldo Martins para o cargo de primeiro-ministro.

Domingo Simões Pereira apresentou o escolhido pelos cinco membros que integram a coligação nesta segunda-feira, 7, num encontro com Umaro Sissoco Embaló, que ouviu os partidos com assento parlamentar antes de indicar o primeiro-ministro que vai formar o próximo Executivo.

Após as eleições, a Voz da América tinha avançado que fontes da coligação indicaram que o antigo ministro da Economia e Finanças e autor da parte económica do programa do Governo do PAIGC em 2014 Terra Ranka seria o escolhido para liderar o novo Governo.

Umaro Sissoco Embaló também ouviu o líder Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), na oposição e com 29 deputados, Braima Camará, dizer não se opor à nomeação de Geraldo Martins.

O PRS, que assinou um acordo de incidência parlamentar e governativa com o PAI - Terra Ranka, e o PTG, que deverá fazer o mesmo nos próximos dias, também foram ouvidos pelo Presidente que recebeu a demissão do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam, líder da Assembleia do Povo Unido-Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), que tem apenas um deputado no Parlamento.

Aguarda-se a qualquer momento o posicionamento do Presidente da República.

Mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Universidade de Londres, Geraldo Martins tem uma licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito de Bissau e outra em Química-Física.

Trabalhou no Banco Mundial, foi ministro da Educação entre 2001 e 2003 e ministro da Economia e da Finanças no Governo de Domingos Simões Pereira, bem como no executivo dirigido por Carlos Correia.