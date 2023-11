George Weah reconhece vitória de Joseph Boakai na Libéria

O Presidente da Libéria, George Weah, admitiu a derrota na segunda volta da eleição realizada na terça-feira, 14, e felicitou o líder da oposição e antigo vice-presidente Joseph Boakai pela vitória.



"Os resultados anunciados nesta noite, embora não definitivos, indicam que... Boakai lidera e que não podemos supera-lo", disse Weah num discurso na rádio nacional na noite de sexta-feira, 17, no qual reiterou ser “hora de colocar o interesse nacional acima do interesse pessoal”.



O Bola de Ouro de 1995, que concorria a um segundo mandato acrescentou que o seu partido, CDC, "perdeu as eleições, mas a Libéria ganhou".



"Este é o momento de ser gentil na derrota", sublinhou Weah que, em 2017, também na segunda volta, ganhou Boakai com uma grande margem.



Com mais de 99,5 por cento das assembleias de votos contabilizadas, Joseph Boakai conseguiu já 50,89 por cento dos votos expressos, com mais de 28 mil votos à frente do Presidente cessante, de acordo com a Comissão Eleitoral.



Na primeira volta, houve um empate técnico, tendo Weah conseguido apenas mais 7.126 votos.

Corrupção e poucos resultados



A eleição de George Weah há cinco anos despertou grande esperança de mudança na Libéria, que ainda sofre com as consequências de guerras civis e a epidemia de ébola de 2014 a 2016.



Entretanto, segundo observadores e críticos, a corrupção tomou conta do Governo e ele não conseguiu cumprir a promessa de melhorar a vida dos mais pobres.



Os Estados Unidos já felicitaram "o Presidente eleito Boakai pela sua vitória e o Presidente Weah pela aceitação pacífica dos resultados".



“Pedimos a todos os cidadãos que sigam o exemplo do Presidente Weah e aceitem os resultados. Felicitamos as instituições da Libéria pelo sucesso do processo eleitoral, especialmente o trabalho dedicado da Comissão Nacional de Eleições e dos milhares de liberianos que trabalharam nas urnas", conclui o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, num comunicado.

Joseph Boakai, de 78 anos de idade, é um veterano na política, tendo sido vice-presidente de Ellen Johnson Sirleaf, a primeira mulher eleita chefe de Estado de África, de 2006 a 2018.

