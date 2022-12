George Weah criticado por estar ausente do país

A longa ausência do Presidente liberiano George Weah está a gerar fortes críticas, levando uma figura da oposição a perguntar se a nação da África Ocidental está a correr em "piloto automático".



Weah saiu do país no final de Outubro para uma série de encontros políticos em numerosos países - e para ver o seu filho futebolista representar os Estados Unidos no Mundial do Qatar.



Desde então, o Presidente - ele próprio uma antiga estrela do futebol - não foi visto na sua terra natal, onde as pessoas lutam contra a subida dos preços e a escassez de bens básicos.



Mesmo aqueles que compreendem as exigências da diplomacia de alto nível, ou o amor duradouro pelo belo jogo, começam a questionar-se.



Weah partilhou fotografias e vídeos de si próprio com o seu filho no Qatar no Twitter, falando de ser um "pai orgulhoso", uma vez que a equipa nacional dos EUA se qualificou para as fases eliminatórias.

Mas imagens de Weah a divertir-se nas bancadas no Qatar - onde ele é um "convidado de honra" - enquanto os liberianos sofrem não agradou a muitos compatriotas que estão descarregar a sua raiva nas redes sociais.



"Este aqui já passou o limite... com quem (deixou-nos)?" disse Abraham Kaneh, de 23 anos, à AFP na capital, Monróvia.



"Ele não vai fazer o trabalho do povo liberiano. Ele foi fazer o trabalho do seu próprio filho. Ele não foi por nós, foi ver outros amigos", disse Momo Fully.



A personalidade bem conhecida dos media, Henry Costa, brincou online que o Presidente prolongaria a sua ausência até Janeiro se o seu filho Timothy marcasse contra a Inglaterra.



"Abandonando o país inteiro"



Timothy Weah, nascido em Nova Iorque, é uma das muitas pessoas de nacionalidade americana e liberiana, com os países a manterem laços estreitos que remontam ao papel dos americanos na criação do Estado da África Ocidental no século XIX.



Muitos liberianos amantes do futebol seguem as actuações do mais jovem Weah pelo seu clube francês Lille, mas para o político da oposição Lewis Browne, isso não justifica as actividades do presidente em termos de controlo global.



"Weah continua a insultar a inteligência dos liberianos e a exibir um elevado grau de atitude de não cuidar, abandonando todo o país e os cidadãos para assistir a jogos de futebol", disse ele.



Browne também acusou Weah de utilizar indevidamente o dinheiro público para levar um estilo de vida de celebridades.



A oposição também condenou o que considera ser a galhardia do Presidente entre o Qatar e as cimeiras internacionais em Marrocos, Egipto, França, Mónaco e Estados Unidos, com o antigo vice-presidente Joseph Boakai a dizer que a Libéria estava "em piloto automático".



"Continuamos a testemunhar outros actos de má liderança, comportamento irresponsável, falta de preocupação, impunidade, e má utilização gratuita das nossas finanças", acrescentou o peso-pesado do Partido da Unidade, sugerindo que outros poderiam ter representado o país no lugar de Weah.