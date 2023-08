Gasolineiras do Cunene acusadas de discriminar contra taxistas nacionais

Representantes da polícia nacional e da companhia Sonangol reuniram-se no Cunene para tentar resolver os impediments ao abastecimento de taxistas nacionais nas bombas de Namacunde e em Ondjiva que já levaram a uma ameaça de greve.

O fenómeno que surgiu nos últimos dias nas bombas de combustiveis da sonangol no Cunene, tem como caujsa a preferência dada aos namibianos em abastecer combustível as suas viaturas em Angola, onde se presume que para um atendimento rápido, os namibianos fazem ofertas adicionais, causando transtornos aos kupapatas que reclamam o seu espaço e respeito no seu território.

Os taxistas, conhecidos por azuis e branco, também reclamam o mesmo direito. "primeiros os donos da terra e só depois os namibianos".

O conflito levou a policia nacional no Cunene reunir-se com a representação da Sonangol local para se encontrar uma saída que satisfaça a todos, sem constrangimentos para os vizinhos namibianos para se evitar retaliações e promover a boa vizinhança que sempre caracterizou a região, disse o Segundo Comandante Provincial da Polícia Nacional no Cunene, sub Comissário Alberto Vala.

