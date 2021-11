11 de Novembro: Ganhos da independência dividem opiniões de políticos no Uíge

Na celebração do 46 º aniversário da Independência de Angola, o MPLA, na província do Uíge, reafirma o compromisso de continuar a trabalhar para a melhoria da vida das populações, com a aposta na agricultura, enquanto a oposição diz que não foram conseguidos avanços significativos desde 1975.

O primeiro secretário do partido no poder, José Carvalho da Rocha, reeleito recentemente, prometeu apostar na melhoria da vida dos cidadãos com realce para a agricultura local.

"Queremos reafirmar o nosso compromisso de tudo fazer para continuar a trabalhar para o melhoramento das condições de vida das populações,nós aqui no Uíge temos tudo para desenvolvermos só depende da nossa dedicação, por isso vamos trabalhar”, afirmou Rocha.

Entretanto, a presidente da organização feminina da Unita no Uíge, LIMA, Filomena Tchimuma, aponta a paz entre os angolanos como um dos maiores ganhos da independência, mas lamenta a situação em que vive a população angolana.

“O que noto como passo significativo é a paz, a paz nos corações dos angolanos porque hoje em dia vivemos todos unidos a partir das famílias e isso é um passo qualitativo, mas em relação a outras situações não há evolução e o país ainda vive numa situação crítica”, disse Tchimuma, reforçando, que “os angolanos ainda vivem muitíssimo mal, e pensava-se que o Governo iria trabalhar para melhorar a vida das populações”.

Por outro lado, o secretário provincial adjunto da coligação eleitoral CASA-Ce, Lubanzadio Pedro, criticou a “falta de infraestruturas do desenvolvimento social na província do Uíge”, mas destacou o avanço que se verifica “na formação do capital humano nos 45 anos da independência”.

Angola assumiu a Independência Nacional a 11 de Novembro de 1975, depois de uma luta contra Portugal, mas logo de seguida entrou numa guerra civil entre os três partidos independentistas, MPLA, UNITA e FNLA.