Gafanhotos colocam centenas de famílias à fome

Mais de 1.600 famílias fazem face à fome depis de pragas de gafanhotos terem causado a destruição de centenas de hectares de campos agrícolas na província do Namibe, disse Nzunzi Puissa, director do Gabinete provincial da Agricultura no Namibe.



Puissa disse que 728 hectares foram destruídos “com um total de 1.619 famílias aproximadamente afectadas de forma direta ou indireta”.

“De forma direta são as lavras afectadas e de forma indireta são praticamente o pasto, o seu gado e mais algumas culturas que são tradicionalmente utlizados pelas populações nessas zonas e rotas de transumâncias”, disse



Os Municípios do Virei e do Namibe são onde ainda resistem bolsas de gafanhotos.

"Neste preciso momento nós temos o Município de Moçâmedes com aproximadamente 127 hectares afectados, mas esses hectares não são somente as zonas agrícolas, as zonas de pastos também e as zonas rochosas que possuem algum capim porque esses gafanhotos também se alimentam deles”, disse, afirmando que “em relação ao Município do Tômbwa temos ainda 32 hectares afectados aproximadamente, na localidade do Mbuo, na localidade do Iona e mais outras duas localidades”.

“No Município da Bibala temos 16 hectares afectados também, no Município do Virei que até ao presente momento ainda é o Município com mais hectares afectados pois essa praga teve maior incidência naquele Município, temos 542 hectares afectados, 90% dos hectares afectados são zonas de pastos e no Município do Camucuio temos 10 hectares aproximadamente afectados também", reafirmou.



Quanto às famílias assoladas pela praga e consequentemente na eminência da fome, medidas de apoio estão a ser acauteladas pelas autoridades da província.

"As famílias assoladas têm recebido alguns apoios desde bens alimentícios e alguns meios de subsistência tanto do combate a fome e à pobreza e também apoios que em termos alimentícios têm vindo do gabinete da casa civil da presidência da republica", concluiu.