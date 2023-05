Fundo Monetário Internacional avisa que salários da função pública de Moçambique têm que ser reduzidos

O Fundo Monetário Internacional disse que a economia moçambicana deverá crescer 5% este ano mas fez notar que “o desepenho fiscal em 2022 foi mais abaixo do que o previsto” e que as receitas do estado foram menor do que o planificado o ano passado.

O FMI avisou ainda que “a massa salarial” da funçao pública tem que ser reduzida para garantir a sustentablidae fiscal do país

Num comunicado mitido este fim de semana após a visita de uma equipa da organização a Moçambique entre 24 de April e 5 de Maio, o FMI disse que que “a recuperação económica de Moçambique ganhou impeto” com os sectores mais afectados pela epidemia da Covid-19 – hotelaria, transporte e comunicações recuperando e a agricultura beneficiando “de chuvas favoráveis”.

“O crescimento em 2022 foi de 4,1% prevendo-se que alcance 5% em 2023”, diz o comunicado do FMI para quem “a retoma do crescimento é parcialmente impulsionada pelas indútrias extractivas, incluindo o primeiro projecto de Gás Natural Liquefeito (Coral Sul)que iniciou a produção em Outubro de 2022”.

Para o FMI a inflação “foi moderada (9,3% em Março de 2023)” e a taxa de câmbios está ““estável”.

”O desempenho fiscal em 2022 foi mais baixo do que o previsto com o déficite primário (após doações) de cerca de 0,5% do PIB acima da meta – reflectindo um aumento significativo ( de cerca de 3% do PIB) no custo de implementação da reforma da massa salarial”, diz o comunicado .

O FMI diz ainda que “a receita foi de 1 por cento do PIB menor do que o planificado, reflectindo desempenho abaixo do esperado dos impostos internos (especialmente IVA)”.

"O governo já tomou várias medidas para corrigir os gastos salariais, incluindo mudanças no salário de referência e suplementos salariais, e uma auditoria do processo de mapeamento de funcionários públicos de seu nível salarial original para seu novo enquadramento”, acrescenta o FMI que disse ainda que a delegação do FMI que visitou Moçambique encorajou o governo moçambicano “a prosseguir com medidas adicionais para reduzir a massa salarial anual ao seu nível do orçamento aprovado”.

“Garantir que a massa salarial pública seja reduzida é fundamental para salvaguardar a sustentabilidade fiscal e macro”, diz o comunicado