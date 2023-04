Fundo Global garante apoio de 126 milhões de dólares para combate ao VIH/SIDA, Tuberculose e Malária em Angola

O Fundo Global já investiu cerca de 350 milhões de dólares em vários projectos de saúde em Angola desde 2005, mas recentemente o Fundo Global, anunciou uma nova proposta de financiamento, num valor de 126 milhões de dólares, destinados ao combate ao HIV/SIDA, Tuberculose e Malária para o período de 2024 a 2027.

A informação foi avançada à Voz da América pelo responsável da ANASO, António Coelho, na última reunião com os membros da sua organização, que afirmou que “em princípio a componente SIDA vai ficar com 50 milhões, a Tuberculose com 34 milhões e a Malária com 42 milhões” contou.

Coelho avançou ainda de que os valores enquadram-se numa subvenção única para apoiar apenas três províncias.

“O valor agora atribuído permite também a expansão do apoio subnacional para uma terceira província com base no princípio da saturação e de um pacote de serviço completo”, disse.

Em Angola, mais de 300 mil pessoas são portadores de HIV/SIDA, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados em Novembro do ano passado.