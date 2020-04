Fuminho, perigoso traficante brasileiro de drogas detido em Maputo

A polícia deteve, nesta segunda-feira, 13, em Maputo, um dos traficantes mais perigosos do Brasil: Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como “Fuminho”.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil diz que a detenção do cadastrado resultou de uma ação que teve a colaboração do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e da Polícia de Moçambique.

Fuminho é considerado pelas autoridades brasileiras como o maior fornecedor de cocaína a uma organização criminosa designada Primeiro Comando da Capital (PCC).