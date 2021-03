"Fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de História", afirma Lula da Silva

O antigo Presidente brasileiro Lula da Silva disse ter sido “vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de História", ao reagir à decisão do juíz do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, que anulou todas as condenações contra ele na Operação Lava Jato.

"Antes de eu ir [para a prisão], nós tínhamos escrito um livro, e eu fui a pessoa dei a palavra final no título do livro que é ‘A verdade vencerá’. Eu tinha tanta confiança e tanta consciência do que estava acontecendo no Brasil que eu tinha certeza que esse dia chegaria, e ele chegou”, afirmou Lula em conferência de imprensa nesta quarta-feira, 10, no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

"Eu sou agradecido ao ministro Fachin porque ele cumpriu uma coisa que a gente reivindicava desde 2016. A decisão que ele tomou tardiamente, 5 anos depois", acrescentou o antigo Presidente que chamou à equipa de procuradores e juízes da Lava Jato de"quadrilha" que tinha uma obsessão por condená-lo porque queria criar um partido político.

Lula da Silva disse que a decisão de Fachin reconheceu que nunca houve crime ou envolvimento com a Petrobras, embora a decisão do juiz não tenha analisado o mérito dos processos, mas apenas se a justiça no Estado do Paraná tinha competência para analisar o caso.

"O processo vai continuar, tudo bem, eu já fui absolvido de todos os processos fora de Curitiba, mas nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói por aqueles que queriam me culpar. Deus de barro não dura muito tempo”, continuou o antigo Presidente.

Na companhia de apoiantes, Lula não poupou o antigo juiz Sérgio Moro.

"Hoje, eu tenho certeza que ele [Moro] deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri. Eu tenho certeza que o Dallagnol deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri, porque eles sabem que eles cometeram um erro, e eu sabia que eu não tinha cometido um erro”, afirmou o ex-Presidente.

Ao falar sobre a prisão, Lula da Silva prestou solidariedade às famílias que perderam pessoas para a Covid-19 e aos que estão desempregados.

“Se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas sou eu, mas não tenho. [...] A dor que eu sinto não é nada diante da dor que sofre milhões e milhões de pessoas. É muito menor do que a dor que sofre quase 270 mil pessoas que viram seus entes queridos morrer”, começou por afirmar o petista.

"Eu quero prestar a minha solidariedade nesse entrevista às vítimas do coronavírus, aos familiares das vítimas do coronavírus, ao pessoal da área da saúde, de todos da saúde, privado e pública. Mas sobretudo para os heróis e heroínas do SUS que por tanto tempo foram descredenciados politicamente”, acrescentou Lula da Silva, quem criticou a forma como o Presidente Jair Bolsonaro tem gerido a pandemia.

“Não siga nenhuma decisão imbecil do Presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome vacina. Tome vacina porque a vacina é uma das coisas que pode livrar você do Covid”, reiterou Lula que também criticou a política de Bolsonaro de facilitar acesso às armas.

“Este povo não está precisando de armas. Esse povo está precisando de emprego”, afirmou o antigo Chefe de Estado.

Com a decisão do juiz Fachim, Lula da Silva recuperou os direitos políticos e voltou a ser elegível.