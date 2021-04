Frente Patriótica da oposição angolana poderá estar operacional em Junho, diz Abel Chivukuvuku

O dirigente do projecto político angolano PraJá Servir Angola, Abel Chivukuvuku disse estar confiante que uma Frente Patriótica de partidos da oposição poderá estar formallizada até Junho deste ano e entrar de imediato em campanha.



No mês passado Chivukuvuku reuniu-se com o os líderes da UNITA, Adalberto Costa Júnior e do Bloco Democrático, Justino Pinto de Andrade para discutirem a formação de uma Frente Patriótica eleitoral para “afastar o MPLA do poder” nas próximas eleições.

Falando no Sumbe onde se deslocou para uma curta visita em que se avistou com apoiantes seus, Chivukuvuku disse que “neste momento nós temos equipas que estão em permanente trabalho para transformar isto em realidade”.

“ Do ponto de vista temporal, o desejo é que o mais tardar até Junho fechemos este capítulo e, iniciemos o trabalho de pré-campanha nacional”, acrescentou o líder do PraJá Servir Angola para quem a Frente Patriótica visa “oferecer aos angolanos uma alternativa credível, positiva e patriótica que mude o rumo do nosso país, e é por isso que nós em duas ocasiões anunciamos a nossa vontade e predisposição de trabalharmos em sinergia para criarmos a Frente Unida Patriótica.”

“Continuamos com o país do ponto de vista político ainda bloqueado em termos de valores e princípios de uma verdadeira democracia, não há evolução progressiva positiva”, disse ainda Chivukuvuku.

“Do ponto de vista económico continuamos com o país em recessão e completamente dependente do petróleo, ainda estamos assim e do ponto de vista social a vida dos cidadãos piorou nos últimos três anos e, é isso que é preciso transformar para que a vida dos cidadãos melhore ”, acrescentou