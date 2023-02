Frelimo recusa no Parlamento propostas de leis de eleições distritais

O partido no poder em Moçambique, Frelimo, votou nesta quarta-feira, 22, contra um debate proposto pela Renamo, na oposição, sobre duas leis referentes às eleições distritais programadas para este ano.

O Presidente da Repúbica, questionou a realização daqueles eleições, definidas na Constituição, alegando ser necessário um debate alargado sobre a sua viabilização.

Na votação de hoje, a Frelimo, com 164 votos, inviabiliou o debate, com o seu deputado Alberto Valoi a dizer que "a aprovação das propostas não é oportuna" porque a Renamo não apresentou o respectivo impacto orçamental das eleições.

Ao defender a proposta, o deputado da Renamo, António Muchanga, afirmou que o chumbo é “um recuo no processo de descentralização” e que o Parlamento é o "fórum mais do que legítimo para debater uma matéria importante para o aprofundamento do processo de descentralização do país”.

Por seu lado, José Domingos, do MDM, acusou a Frelimo de recorrer à ditadura de voto para “sabotar o processo de descentralização” e reiterou que o seu partido "não pode compactuar com este comportamento".

Governo e oposição têm vindo a esgrimir argumentos contra e a favor, respectivamente, das primeiras eleições distritais, um processo que foi negociado entre as partes por ocasião do Acordo de Paz Definitivo em 2019.

A 20 de Dezembro, o Presidente Filipe Nyusi anunciou que em Janeiro "vamos constituir uma comissão multissectorial que vai fazer uma auscultação pública para avaliar a pertinência e viabilidade da eleição de governadores distritais".