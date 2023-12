Frelimo ganha dois municípios, Renamo boicota eleição em Nacala-Porto

Um dia depois da repetição da votação em 75 mesas em quatro municípios, a Frelimo é apontada como vencedora em Nacala-Porto e Marromeu.



Aguardam-se os resultados em Gurué e Milange.



Na cidade de Nacala-Porto, na província de Nampula, onde a Renamo dirige o municipio, os eleitores foram chamados a votar em 18 mesas de voto, mas a estrutura local do partido liderado por Ossufo Momade boicotou a eleição, ao não enviar os seus membros para as mesas e apelar à não participação dos militantes e simpatizantes.

O partido entende que a eleição devia ser repetida em toda a autarquia.



Por outro lado, o atual edil e cabeça-de-lista Raúl Novinte acusou a autoridade eleitoral de forjar votos da Renamo que aparecem nos resultados finais ao assegurar que os seus membros não foram votar e perguntou como se obtiveram os dados.

“Isso prova que mais uma vez as eleições foram fraudulentas”, concluiu Novinte, sublinhando que "eu ganhei".



Em Marromeu, o diretor do Secretário Técnico da Administração Eleitoral (STAE) do distrito, Daniel Cusaminho, disse que os resultados dão uma vantagem à Frelimo, que praticamente lhe assegura a vitória.

A repetição da votação, devido a irregularidades registadas no dia 11 de outubro, não esteve isenta de queixas e críticas, bem como de confrontos entre a polícia, população e entre líderes partidários.



As primeiras horas de ontem “foram marcadas por um ambiente de tensão, com registo de várias irregularidades entre ilícitos eleitorais e até situações de violência antes da abertura, depois e durante o processo de votação”, lê-se no boletim que alerta que esta “situação está a preocupar a Sala da Paz pelo fato destas eleições serem repetição devido às irregularidades registadas durante a eleição do dia 11 de outubro”.