Frelimo conquista Quelimane e Chiúre, Renamo canta vitória em Maputo

A Comissão Provincial de Eleições na Zambézia declarou a Frelimo vencedora das sextas eleições autárquicas no município de Quelimane, capital da província.Em Cabo Delgado, a Frelimo ganhou em todos os sete municípios, enquanto na capital Maputo a Renamo canta vitória com base na contagem paralela.

Os resultados divulgados nesta sexta-feira, 13, pela Comissão Provincial de Eleições na Zambézia indicam que a Frelimo conseguiu 50,4% dos votos expressos, enquanto a Renamo alcançou 48% por votos.

Com este resultado ainda de apuramento intermédio, Manuel Araújo, da Renamo, deixa o posto depois de liderar o município por cerca de 11 anos.



Entretanto, na capital Maputo, onde a Comissão Provincial de Eleições ainda não revelou os dados, a Renamo continua a festejar a vitória.

O principal partido da oposição apresentou os resultados da contagem paralela de votos que fez nas 889 mesas de voto no dia 11 de outubro, segundo os quais disse ter obtido 53% dos votos, seguido da Frelimo com 36%, MDM 6% e Nova Democracia só 1% dos votos.

Cabo Delgado

Em Cabo Delgado, a Comissão Provincial de Eleições anunciou hoje os resultados que deram vitória à Frelimo nos sete municípios da província.

A Renamo perdeu o único município que governava, Chiúre, que agora será dirigido pela Frelimo, ao conseguir 50 por cento dos votos, contra 45 por cento da Renamo e um por cento do MDM.

O presidente da Comissão, Albino Pariela, esclareceu que"estes resultados de apuramento de nível provincial espelham aquilo que vem ao nível do distrito" que foram aprovados por "consenso" naquele órgão.

A Frelimo venceu na cidade de Pemba, com 68% dos votos, seguida da lista da Renamo (27%) e MDM (7%).



Em Mueda, a Frelimo venceu com 87%, a Renamo conseguiu 8 por cento e MDM 8 por cento, enquanto em Montepuez a Frelimo venceu com 71%, a Renamo 25% e MDM 3,4%.

Em Balama, a Frelimo obteve 76%, seguindo-se a Renamo (20%) e o MDM (2%), e no Ibo a vitória da Frelimo foi ainda mais expressiva, 81%, seguida da Renamo, com 15%, e do MDM com 3%.



Na vila de Mocímboa da Praia, a Frelimo venceu com 60%, enquanto a Renamo conseguiu 35%.

As Comissões Provinciais de Eleições têm até amanhã para apresentar os resultados de apuramento intermédio.

Ontem, em Maputo, a porta-voz do Secretário Técnico da Administração Eleitoral (STAE), Regina Joyce Matsinhe, lembrou que os órgãos centrais têm até 15 dias para a divulgação de quem venceu em cada uma das 65 autárquicas.