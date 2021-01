Fragata francesa apreende quase meia tonelada de droga no Canal de Mocambique

A fragata francesa Nivose apreendeu 444 quilos de metanfetamina e heroína avaliados em mais de 40 milhões de euros na costa de Moçambique.

As Forças Armadas do Oceano Índico Meridional (FAZSOI), citadas pelo portal de notícias da África do Sul Defence Web , diz que a apreensão ocorreu a 24 de janeiro.

“Diante desta descoberta, o presidente da Câmara de Reunião, delegado do Governo para a Acção do Estado no Mar na zona marítima meridional do Oceano Índico… decidiram, em conjunto, com o Ministério Público de Saint-Denis, implementar um procedimento de dissociação e apreensão dos narcóticos”, revela a Fazsoi.

Após a apreensão, o navio Nivose retomou as patrulhas no Canal de Moçambique.

O portal não dá detalhes da origem ou destino da droga.