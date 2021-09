Forças da SADC confirmam avanços no terreno mas perdem dois homens em acidentes

A Missão da África Austral em Moçambique (SAMIM, na sigla em inglês) confirmou que a Força em Estado de Alerta da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) iniciou as suas operações 9 de Agosto e que o contingente está totalmente operacional.

Entretanto, um soldado do Botswana e outro da Tânzania perderam a vida em "acidentes".

Em nota divulgada nesta sexta-feira, 3, a missão diz estar a “a ter algum sucesso" e que "tem conduzido operações dentro da sua área de responsabilidade designada, em estreita coordenação com as Forças Armadas e de Defesa de Moçambique (FADM)".

No sábado, 28 de Agosto, segundo a nota divulgada em Pemba, Cabo Delgado, as forças capturaram um rebelde e recuperaram veículos, armas e documentos.

"O insurgente capturado foi posteriormente entregue às FADM e os documentos compartilhados com outras forças para explorar informação", refere no comunicado, que lamenta a perda de dois membros dois soldados devido a acidentes.

"Um membro do Botsuana esteve envolvido a 29 de Julho num acidente com um veículo motorizado, enquanto um membro da Tanzânia perdeu a vida num incidente envolvendo uma aeronave, no último sábado", revela a SAMIM, acrescentando que as suas forças “têm estreitado relações de forma activa com os agentes não estatais, tal como as Nações Unidas”, com vista a "futuras ações humanitárias".

Para fazer frente a insurgentes que desde Outubro de 2017 aterrorizam a província de Cabo Delgado, com mais de três mil mortes e mais de 800 mil deslocados, o Governo de Moçambique aceitou a ajuda de tropas do Ruanda e de países da SADC, em Junho.

Apesar de não haver confirmação independente, as tropas do Ruanda e de Moçambique têm revelado avanços no terreno, com alguns deslocados a regressar às suas áreas de residência,nomeadamente em Mocímboa da Praia e Palma.