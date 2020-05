Forças da ordem cercam Parlamento guineense e partidos reclamam maioria para formar Governo

As forças de segurança da Guiné-Bissau ocuparam as instalações da Assembleia Nacional Popular desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 7, dia em que o PAIGC, APU-PDGB, PND e UM, partidos que detêm a maioria parlamentar, tinham anunciado uma conferência de imprensa para as 10 horas.

Depois de alguma tensão por parte de pessoas que passaram perto da sede do Parlamento e de muitas denúncias nas redes sociais de que as forças de segurança pretendiam impedir a conferência de imprensa, elas abandonaram o local pouco depois das 8 horas da manhã.

À hora marcada, os partidos deram a conferência de imprensa na qual reiteraram a obrigatoriedade do Presidente da República, Úmaro Sissoco Embaló, de respeitar os resultados das legislativas de março de 2019, ganhas pelo PAIGC, e a posição da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (Cedeao) que exige a formação de um Governo até o dia 22 de maio.

Num comunicado distribuído com data de 6 de maio, aqueles partidos e bancadas parlamentares criticam a violação do princípio de “tolerância zero a todas as formas anti-democráticas de acesso ao poder” por parte da Cedeao que, dizem, “se configura numa clara promiscuidade da organização em matéria do contencioso eleitoral, que é da exclusiva competência da nossa suprema instância judicial, o que constitui um grave precedente na consecução dos objetivos da criaação” da organização regional.

Quanto ao reconhecimento pela Cedeao dos resultados das legislativas de 2019, aqueles partidos que alegam ter 52 dos 102 deputados, afirmam querer “acreditar que a nossa organização comunitária assumirá, com convicção e determinação, esse fato de haver um vencedor das eleições legislativas e que existe uma maioria parlamentar que o sustenta, através do Acordo Político de Incidência Parlamentar, o que garantirá a estabilidade governativa até ao fim desta X Legislatura”.

Não houve qualquer posição do Governo até agora.

A VOA tentou contactar o Ministério do Interior, mas com o titular da pasta infetado com o novo coronavírus, o edifício está deserto.

(Em atualização)