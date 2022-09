Forças Armadas angolanas em "prontidão combativa elevada"

O gabinete do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas informou que a partir deste domingo, 4 de setembro, até 20 de setembro as Unidades, Estabelecimentos e Órgãos das Forças Armadas Angolanas passam "ao grau de Prontidão Combativa Elevada".

"Considerando imperiosa a continuidade da tomada de medidas preventivas, por forma a evitar-se incidentes que perturbem a ordem e tranquilidade públicas, bem como proporcionar a manutenção da Defesa e Segurança do Território Nacional, após a realização das Eleições Gerais, com particular incidência em Luanda", pode ler-se no despacho do CEMGFAA.

No mesmo documento, assinado por António Egídio de Sousa Santos, general do Exército, destaca-se que até 20 de setembro sejam "reforçadas as medidas de Defesa e Segurança dos principais objectivos económico-estratégicos e, das instituições do Estado, controlo do movimento de colunas militares e restrições na saída de aeronaves militares".

Também, numa outra alínea a ordem indica que a "Polícia militar, em cooperação com as forças da Polícia Nacional intensifique o patrulhamento auto e apeado, nos centros urbanos e suburbanos, visando a recolha do pessoal e viaturas militares que transgridam as normas e disposições contidas" no despacho.