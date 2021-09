Força da SADC anuncia regresso da "confiança pública" com abertura de estradas em Cabo Delgado

A força da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austal (SADC) que se encontra em Cabo Delgado a ajudar as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique (FDSM) na luta contra os inusurgentes anunciou a abertura de estradas nomeadamente entre Pemba, capital provincial, e Macomia, polo comercial no centro da província.

A Missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em Moçambique (SAMIM, sigla inglesa) acrescentou que foram igualmente abertas estradas entre Mueda e as localidades de Awasse e Nangade, o que permite restabelecer "a confiança pública" das populações.

"A SAMIM trouxe calma e estabilidade às zonas de Mueda, Macomia e Nangade, levando ao regresso de residentes", diz uma nota divulgada nesta quarta-feira, 15,

A SAMIM iniciou as suas operações no terreno a 9 de Agosto e tem anunciado avanços no terreno, onde já se encontrava, desde Junho, um contingente de mil tropas do Ruanda.

Moçambique vê-se a braços com uma insurgência de cariz aparentemente islâmica desde Outubro de 2017, que deixou cerca de três mil mortos e mais de 850 mil refugiados.