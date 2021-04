FMI: Moçambique tem que resolver rapidamente insurgência em Cabo Delgado

A rebelião na província moçambicana de Cabo Delgado deve ser resolvida pelas autoridades “o mais rapidamente possível” para se evitar um impacto económico no desenvolvimento do país, disse o director do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional, IMF, Abebe Aemron Selassie.

Falando a jornalistas sobre a situação económica em África, Aemeron Selassie descreveu a situação em Cabo Delgado como “verdadeiramente horrível” e fez notar que isso é mais grave ”porque esta insurgência, a insurgência latente, tinha sido identificada como uma ameaça há muitos anos”.

“Por isso a nossa solidariedade está com o povo moçambicano nesta questão”, disse o director para África do FMI para quem “se iso não for tratado apropriadamente, terá um impacto importante na perspectiva económica do país e na produção de gás do qual o país espera depender para avançar”.

“Como tal é na verdade algo que precisa de ser resolvido o mais rapidamente possível”, acrescentou.