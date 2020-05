Fineza Teta mostra “As Expressões de Uma Artista em Confinamento”

“As Expressões de Uma Artista em Confinamento” é a nova proposta da artista Fineza Teta, uma exposição individual Online, disponível na sua página de Facebook: Fineza Teta Teta Fisty.



“Uma obra de arte transmite a mensagem de que “a arte nunca perde o seu lugar. As Expressões de Uma Artista em Confinamento” é uma obra que reflecte o à vontade do ser humano viver em conforto e conviver com os próximos, nesta altura de confinamento social devido a Covid-19, diz a artista plástica.



Para Fineza Teta, a pandemia do novo coronavírus vai ajudar as pessoas a reflectirem sobre o pós-Covid-19, com grande esperança em regressar as actividades artísticas individuais e colectivas.



Fineza Teta nasceu a 26 de Dezembro de 1977. Iniciou a criar bases no mundo das artes plásticas, no Instituto Nacional de Formação Artística e Cultural (INFAC), actualmente Escola Nacional de Artes Plásticas, onde fez a formação.



Em 2014, Fineza Teta participa pela terceira vez no prémio Ensa-Arte onde foi vencedora, na categoria de pintura, com “Inquietação”.

A artista realizou a primeira exposição individual, “Divergente”, patente de Dezembro de 2014 a Janeiro de 2015, no Instituto Camões - Centro Cultural Português, em Luanda. Fineza Teta foi distinguida com menções honrosas

em diversas exposições como a da Fundação Irida, em 2004, na Rússia, pela mostra “Primavera”.