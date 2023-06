Fim de subsídios da gasolina vai ter impacto nas famílias angolanas, dizem economistas

Depois do alerta vermelho apresentado pelo Banco Nacional de Angola sobre o estado crítico da economia, surge agora o anúncio da retirada gradual dos subsídios aos combustíveis. Uma medida quecaiu como uma bomba entre as várias sensibilidades no país.



A medida que anuncia o início da remoção dos subsídios aos combustíveis, é omissa em apontar um calendário do processo gradual e foi aprovada esta semana. A medida abre várias incertezas sobre a reação do mercado que já sente o impacto da desvalorização da moeda nacional.



Vários analistas apontam diversos cenários com posições divididas, mas admitem que a alteração nos preços dos combustíveis, sobretudo o da gasolina, terá um impacto sobre a vida das famílias, empresas e a economia em geral.



Ainda assim, o plano do governo liderado por João Lourenço garante mecanismos de mitigação destes impactos em forma de subsídios e transferências sociais monetárias, para curto e médio prazo, por via do reforço ao programa Kwenda, subvenção aos utilizadores dos transportes públicos, redução da receita fiscal pelo alívio do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho,Subvenção à agricultura e pescas, subsídios aos taxistas e mototaxistas.



Mas de acordo com os entendidos na matéria, o governo angolano não criou as condições necessárias para ajustar esta medida com outro procedimento para prevenir a subida dos preços no mercado.



O economista Heitor Carvalho, afirma que esta medida vem tarde demais e admite que o mercado vai reagir com algum choque com consequência para as famílias e para as empresas.

Para falar sobre um assunto, ouvimos o economista Heitor Carvalho, o especialista em petróleo e gás, Patrício Quingongo e o investigador, José Oliveira.

