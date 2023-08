Filipe Nyusi substitui ministra do Interior

Pascoal Ronda, general da policia na reserva, foi ontem nomeado ministro do Interior de Moçambique.



Ronda substitiu Arsénia Massingue, primeira mulher no cargo. Ela fora nomeada em Novembro de 2021.



O Presidente Filipe Nyusi não menciona as razões da substituição.



Ronda, veterano na Polícia, ocupou , entre outros cargos, o de Comandante Geral da Policia de Mocambique.



A Polícia moçambicana é muitas vezes criticada por não apresentar investigações conclusivas de crimes de rapto.



Analistas ouvidos pela VOA em Maputo, acreditam que pesou para o afastamento de Arsénia Massingue, a falta de resultados no combate aos raptos e a resistência para entregar o trabalho investigativo, a um grupo israelita que há algum tempo vem manifestando interesse em apoiar o país na matéria.