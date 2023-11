Ferroviário da Beira é o novo campeão moçambicano

O Clube Ferroviário da Beira conquistou na tarde deste domingo, 5 de novembro, o título de Campeão Nacional de Futebol, ao terminar o Moçambola 2023 com 39 pontos, superando a Associação Black Bulls que acabou a prova em segundo lugar com 38 pontos.

Com efeito, os “locomotivas” do Chiveve receberam e derrotaram a Associação Desportiva de Vilankulo por uma bola a zero, com o golo solitário a ser apontado por Amadu, a passagem do minuto 71.



A turma orientada por Hélder Duarte conquista assim o seu segundo título de campeão moçambicano, depois de ter chegado ao primeiro canecão em 2016. Aliás, este é também o segundo título conquistado pelo treinador português Hélder Duarte no futebol moçambicano depois de em 2022 ter conquistado o título pela Associação Black Bulls.



Na segunda posição terminou a Black Bulls que apesar da vitória por 1-0 com golo de Victor, o resultado não foi suficiente para superar a turma “locomotiva” do Chiveve.



Por seu turno, o Ferroviário de Nampula acabou ficando por terra na corrida ao título de campeão nacional, pois perdeu por duas bolas à uma na deslocação a casa da União Desportiva do Songo.



Em relação à despromoção, o Ferroviário de Nacala acabou descendo de divisão na sequência da derrota em casa na recepção ao Costa do Sol que fez uma reviravolta e venceu por três bolas a duas. Assim, os “locomotivas” da Maiaia descem na companhia do Ferroviário de Quelimane e Matchedje de Maputo, que ocuparam as três últimas posições na tabela classificativa.