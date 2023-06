Ferramenta de media social da FIFA visa proteger jogadoras do Mundial  Feminino 

Um pacote de ferramentas de media social projetado para proteger as jogadoras de abuso online será oferecido a todas as equipas do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino de 2023, disse a FIFA no domingo.



O Serviço de Proteção de Media Social (SMPS), desenvolvido pela FIFA e pelo sindicato dos jogadores FIFPRO, monitora e modera o discurso de ódio nas redes sociais, escondendo conteúdo discriminatório em relação aos jogadores.



"A discriminação é um ato criminoso", afirmou o Presidente da FIFA, Gianni Infantino. "Com a ajuda desta ferramenta, estamos a identificar os autores e a denunciá-los às autoridades para que sejam punidos pelos seus actos."



Várias equipas no Campeonato do Mundo Feminino deste ano, que se realiza na Austrália e na Nova Zelândia de 20 de julho a 20 de agosto, concordaram em implementar imediatamente o elemento de moderação do serviço para limitar automaticamente a visibilidade do abuso online, disse a FIFA.



A ferramenta foi oferecida aos jogadores no Campeonato do Mundo masculino de 2022 no Qatar, onde os quartos de final entre a Inglaterra e a França registaram o maior aumento de abusos, disse a FIFA num relatório no domingo.



"38% dos abusos identificáveis vieram de contas baseadas na Europa, com 36% da América do Sul", disse.



O SMPS analisou mais de 20 milhões de mensagens e comentários no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube durante o torneio masculino no Qatar.



Com a inteligência artificial especializada a assinalar comentários abusivos, mais duas camadas de análise humana, cerca de 20.000 publicações nas redes sociais eram abusivas, discriminatórias ou ameaçadoras.