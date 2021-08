EUA: Ferimentos múltiplos com tiros disparados em paragem do Pentágono

Foram disparados tiros na manhã de terça-feira, 3 Agosto, perto da entrada do Pentágono, resultando em múltiplos ferimentos. As instalações, o quartel-general do exército dos EUA, foram temporariamente encerradas.

Os Bombeiros do Condado de Arlington relataram "múltiplos pacientes", mas não ficou imediatamente claro se tinham sido alvejados e a extensão dos seus ferimentos era desconhecida.

Um polícia estava entre os feridos, de acordo com dois agentes, que falaram sob condição de anonimato, porque não estavam autorizados a discutir a investigação publicamente.

O incidente ocorreu numa plataforma de autocarros do Metro que faz parte do Centro de Trânsito do Pentágono, segundo tweet da Agência de Protecção das Forças de Protecção do Pentágono. As instalações ficam a escassos passos do edifício do Pentágono, que fica no condado de Arlington, Virgínia, em frente a Washington DC, do outro lado do rio Potomac.

Um repórter da Associated Press perto do edifício ouviu vários tiros, depois uma pausa, depois pelo menos um novo tiro.

Outro jornalista da AP ouviu a polícia gritar "atirador".

Um anúncio do Pentágono disse que as instalações estavam encerradas devido a "actividade policial". A agência responsável pela segurança no edifício, a Agência de Protecção das Forças do Pentágono, tweeted pouco antes do meio-dia que o local do incidente estava seguro. O confinamento foi levantado excepto para a área em redor do local do crime.

O Secretário da Defesa Lloyd Austin e o General Mark Milley, presidente dos Chefes do Estado-Maior Conjunto, estavam na reunião da Casa Branca com o Presidente Joe Biden, no momento do tiroteio.

Em 2010, dois oficiais da Agência de Protecção das Forças do Pentágono foram feridos quando um atirador se aproximou deles numa área de rastreio de segurança. Os oficiais, que sobreviveram, devolveram o fogo, ferindo fatalmente o atirador, identificado como John Patrick Bedell.