Faz o bem, não importa a quem, foi lema de Jaka Jamba

Foi lançada no dia 29 de Outubro de 2022, em Luanda, na União dos Escritores Angolanos, pela viúva do nacionalista Almerindo Jaka Jamba e antiga Presidente da LIMA e Ex-Deputada Miraldina Jamba, a Obra intitulada: “Ecos de Colina – Memórias e Testemunhos”, em homenagem ao esposo falecido em 2018, com o objectivo de perpetuar a sua memória.

Falando sobre o livro e o autor da Obra, a esposa Miraldina Jamba afirmou que, o projecto começou em 2018, após a morte do nacionalista.

““Ecos de Colina, Memórias e Testemunhos”, é um projecto que iniciou em 2018, logo após o passamento físico do meu saudoso esposo. Sentia que tinha uma dívida que era preciso saudar. Para perpetuar a sua memória algo deveria ser feito”, diisse Miraldina Jamba.

De acordo com a viúva, ““Ecos de Colina” é a voz que ecoa entre as colinas de Kachiungo, no Dondi, sua terra natal, e erradia sapiência para o mundo da Cultura, da Ciência, e das Artes: “Ecos de Colina” é o próprio Dr. Jaka Jamba”.

Eugénio Ngolo Manuvakolo que fez a apresentação da Obra disse que, “o Livro: “Ecos de Colina”, é a trajectória de Jaka Jamba, recolhida de suas intervenções, de uma forma geral directa, mas também indirectas”.

De acordo com Miraldina Jamba, “se fosse o próprio Autor a publicar a Obra, teria feito algo excepcional, se calhar o conteúdo não seria este, e até mesmo o título seria outro. Pois, o âmbito do seu conhecimento, estendia-se por várias áreas do saber: desde a Filosofia, a História, a Sociologia, a Lógica, Cultura, as Relações Internacionais, as Línguas Modernas, as Línguas Nacionais”.

Miraldina Olga Jamba afirma que, “o Doutor Jaka Jamba tinha como princípio, o seguinte lema: “Faze o bem, não olhes a quem”. É assim que deixou muitos amigos, que se recordam dele com saudade e reverência”.

“Esta é a razão de todos nós, aqui presentes”, concluiu.

ALMERINDO JAKA JAMBA nasceu a 21 de Março de 1949 e foi deputado da UNITA, partido a que aderiu em 1972. Era formado em Filosofia, pela Universidade Clássica de Lisboa. Foi vice-presidente da Assembleia Nacional (1997-2005) e embaixador

na na UNESCO, em Paris (2005-2008).