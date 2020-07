Farmácia de centro de saúde em Manica atacada à mão armada

Um grupo armado assaltou um centro de saúde e roubou medicamentos e material médico-cirúrgico na madrugada desta terça-feira, 14, no interior de Gondola, uma região da província moçambicana de Manica com um histórico de ataques armados atribuídos a autoproclamada Junta Militar da Renamo.

O grupo invadiu as casas do pessoal técnico do centro de saúde de Chipindaumue, e obrigou as enfermeiras a abrir a farmácia onde saquearam medicamentos para malária, curativos e até antirretrovirais.

Este é o segundo assalto a um centro de saúde estatal, com roubo de medicamentos, em menos de um mês no centro de Moçambique, a região alvo de ataques armados contra civis nas principais estradas e aldeias do interior desde Agosto de 2019.