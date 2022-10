Famílias sobrevivem do garimpo de pedras em Malanje

Dezenas de adultos e jovens do bairro Cazeta, nos arredores da cidade de Malanje, na província angolana do mesmo nome, sustentam suas famílias com dinheiro do garimpo de pedras, devido à falta de empregos.



Alexandre António, tem 40 anos de idade, dos quais 15 a partir pedras para vender o monte a oito ou cinco mil kwanzas e sustentar a mulher e oito filhos.

Para juntar é necessário quase duas semanas, mas os rendimentos são visíveis.



“Consegui construir as nossas casas, o restante [comprei] cadeiras, fogão e outros meios dentro de casa. Os rapazes vão mais à escola e nos sábados, final-de-semana se juntam aos trabalho”, conta.



Luciano Baptista, 27 anos de idade, dedica-se ao garimpo de pedras há 10 anos, e com o dinheiro garante o mínimo para a família.

“O Governo não consegue empregar muita gente, então, o que estamos aqui a fazer é o mínimo, apesar de não sair muito [dinheiro], mas dá para colocar as crianças na escola, o sustento básico e alimentação”, diz.



Baptista conta que para juntar uma carrada de 25 mil kwanzas deve trabalhar durante 22 ou 30 dias, faça sol ou frio.



“O que faço com o dinheiro das pedras é só para a barriga, porque aqui o dinheiro das pedras não chega para comprar nada. Vinte mil kwanzas, imagina as coisas estão muito caras vou fazer com ele o quê?”, questionou.

A ocupação de grande tempo na pedreira retira a juventude desempregada da ociosidade, ou do desejo de vida fácil, como é o caso de Miguel Muhongo, 26 anos, que se prepara para constituir família em breve.



“Trabalho aqui porque não tenho de momento onde ir trabalhar, como sou residente no bairro Cazeta e temos esse trabalho como ganha-pão, então, prefiro remediar aqui. Trabalho aqui quando consigo alguma coisa faço pequena coisa na lavra com um mil ou 1500 kwanzas que eu consigo”, acrescenta Muhongo.



O novo governador de Malanje, Marcos Nhunga, disse que o cultivo da terra pode criar centenas de postos de trabalho para a juventude.



“A agricultura familiar e empresarial também vai merecer alguma atenção do nosso lado. Podemos sim tornar Malanje num celeiro do país, temos potencialidades para o efeito, e também olharmos para aquilo que é a transformação do que se produz aqui na província de Malanje”, prometeu no início do seu mandato.