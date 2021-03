Família de George Floyd vai receber 27 milhões de dólares das autoridades de Mineápolis

A família do afro-americano George Floyd, morto por uma polícia da cidade de Mineápolis, no Estado americano de Minnesota, chegou a acordo com as autoridades daquela cidade e vai ser indemnizada no valor de 27 milhões de dólares.

O anúncio foi feito pelas autoridades municipais.

O acordo surge depois de negociações entre as partes na sequência de um processo apresentado pela família de Floyd em Julho do ano passado, contra as autoridades municipais e quatro policiais do município, acusados por uso excessivo de força e violação dos direitos constitucionais.

Floyd morreu a 25 de Maio de 2020, após ser imobilizado pelo polícia Derek Chauvin, um polícia branco, que manteve o joelho dele sobre o pescoço do antigo segurança durante 8 minutos e 45 segundos, apesar dos gritos de Floyd “não posso respirar” e de pessoas ao redor que, entretanto, filmaram a cena.

A morte dele despertou uma onda de protestos antirracistas nos EUA no ano passado protagoniza pelo movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) em diversas cidades do país que pediam o fim da violência policial.

Derek Chauvin começou a ser julgado nesta semana sob a acusação de homicídio culposo e negligência.

Ele alega inocência e disse que apenas segui o quefoi orientado a fazer pela corporação na formação e treinamentos.