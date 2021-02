Falta de anti-retrovirais em Cabinda põe em perigo portadores de HIV

Doentes portadores de HIV em Cabinda queixam-se da inexistência de anti-retrovirais e, por isso, muitos suspenderam o tratamento por falta de medicamentos.



De acordo com alguns pacientes portadores de HIV que falavam a voz de America, Cabinda regista desde Outubro passado uma ruptura de tocks desses medicamentos.

Uma situação sem fim à vista e que está a obrigar muitos doentes a substituírem os retrovirais com doses de Bactrim.

“O que nos inquieta é mesmo a falta de medicação, estamos a sobreviver com o Bactrim que recebemos das madres”, disse uma mulher infectada

“Estamos a receber bactrime medicamentos da segunda linha”, disse uma outra paciente que lamenta a falta de anti-retrovirais em Cabinda.

Marta Tembo, coordenadora do Centro Irmãs Maria Imaculada, afeto à diocese de Cabinda disse temerque muitas crianças possam vir a nascer com HIV por causa da situação criada com a falta de anti-retrovirais em Cabinda para medicar as mães infectadas.

“A questão dos fármacos é uma situação que nos está a dar muita dor de cabeça”, disse Tembo afirando que a falta dos medicamentose regista desde o an passado.

.” Disseram-nos que os fármacos estão em Luanda e que não há transporte e, eu pergunto;como é que vamos ter crianças a nascerem livres para brilhar se as mães grávidas não tomam anti-retrovirais desde outubro do ano passado?”, interrogou lançando depois um apelo “ao presidente da república e à primeira dama que se preocupassem com a situação,”.

A religiosa disponibilizou-se a deslocar-se a Luanda para transportar os fármacos para os fornecer às mulheres grávidas.

“Temos medo que daqui a algum tempo teremos mais crianças sero-positivas por causa desa situação”, acrescentou

Maria Nhumga, madrinha do projecto “Nascer livre para brilhar” lamentou a situação de falta de antirretrovirais em Cabinda e pediu ao governo a aquisição célere de antirretrovirais.

“ Não se desanimem porque mais dias , menos dias o medicamento virá”, disse