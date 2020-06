Faleceu Presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza

O Governo do Burundi anunciou nesta terça-feira, 9, a morte do Presidente Pierre Nkurunziza, aos 55 anos de idade.

O Executivo divulgou uma declaração no Twitter dizendo que Nkurunziza morreu devido a uma paragem cardíaca ontem à noite no hospital Karusi, no leste do Burundi.

O serviço da VOA para a África Central informou que havia uma forte presença militar em redor do hospital.

Nkurunziza serviu três mandatos como Presidente do Burundi.

A sua decisão de concorrer a um controverso terceiro mandato em 2015 desencadeou protestos e violência que levaram centenas de milhares de burundineses a fugir do país.