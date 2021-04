Faleceu Idriss Deby, Presidente do Chade

O Presidente do Chade, Idriss Deby, morreu enquanto visitava as tropas na linha da frente de uma luta contra os rebeldes do norte, disse um porta-voz do exército nesta terça-feira, 20, um dia depois de Deby ter sido declarado vencedor de um sexto mandato.

Idriss Deby tinha 68 anos.

Na segunda-feira, 19, a sua campanha anunciara que ele se dirigia para a linha da frente para se juntar às tropas que lutam contra os "terroristas".

Rebeldes baseados na fronteira norte da Líbia atacaram um posto fronteiriço no dia das eleições e depois avançaram centenas de quilómetros para sul através do deserto.

Ontem tinha sido anunciado que Deby fora reeleito para um sexto mandato nas eleições de 11 de Abril, horas depois de o exército ter dito que tinha morto 300 combatentes a travar uma ofensiva rebelde lançada no dia das eleições.