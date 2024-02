Fala África: "Uma década de crescimento e aprendizagem" - A jornada musical de Gláucio Ngaca

Gláucio Ngaca é um talentoso cantor lírico, autor e compositor angolano, cuja carreira musical está em desenvolvimento há quase uma década. Graduado em canto e teoria musical pelo Trinity College de Londres, Gláucio tem-se destacado no cenário musical com as suas performances ocasionais.

Em entrevista ao 'Fala África', ele partilhou as suas experiências, incluindo a sua participação na ópera 'Porgy and Bess', apresentada em Lisboa, no ano passado, como parte do Festival 'Nas Asas da Liberdade'. Além disso, Gláucio está atualmente envolvido em projetos futuros que prometem expandir ainda mais a sua presença na música.

Gláucio descreve a sua participação em 'Porgy and Bess' como uma “grande experiência, pois 'Porgy and Bess' é uma ópera singular. Gershwin fez essa ópera basicamente para a comunidade negra.".

Gláucio enfatiza como a ópera, com a sua fusão de elementos sinfônicos europeus e com o jazz americano, cativa e ressoa com uma ampla audiência, tanto os amantes da música clássica quanto os fãs de música popular. Ele acredita que essa obra transcende barreiras culturais e musicais, unindo diferentes públicos numa experiência única.

Ao longo de uma década de dedicação à música, Gláucio acumulou uma variedade de experiências, desde performances solo até participações em corais e óperas. No 'Fala África' ele partilha as suas viagens pela Europa e África do Sul com um coral, destacando a camaradagem e a experiência única de cantar em conjunto.

Gláucio reflete, ainda, sobre essa década de dedicação, expressando: “Às vezes nem acredito que já se passou tanto tempo. Uma década é tempo suficiente para crescer, desenvolver, aprender e ensinar.”

No entanto, a sua jornada também o levou a explorar novos horizontes, como a sua decisão de se dedicar a um mestrado em Ciências de Artes Musicais em Portugal. Para Gláucio, essa jornada académica é uma oportunidade de aprimorar suas habilidades como pesquisador e contribuir para a preservação e promoção da cultura angolana.

"Gláucio expressa a sua motivação em ser uma voz representativa da cultura angolana globalmente, dando a conhecer o seu desejo de resgatar e preservar os valores culturais de seu país. Ele vê o seu mestrado como uma ferramenta para capacitar outros músicos angolanos e contribuir para a literatura musical do país.