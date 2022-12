Fala África: Tânia Tomé lança romance “Melanina” em Moçambique

A escritora, empreendedora e palestrante motivacional, Tânia Tomé, lançou o romance "Melanina, Uma Sonhadora da Favela do Quinto Grito", na quinta-feira, 30 de Novembro no Instituto Guimarães Rosa, no Centro Cultural Brasil-Moçambique, em Maputo. Em entrevista ao Fala África VOA, Tomé comentou o lançamento do livro.



Melanina conta a história de uma menina negra, portadora de albinismo, que vive em uma comunidade do Rio de Janeiro com a mãe e a irmã e passa por várias aventuras.



“É um enredo muito interessante à volta da inclusão, à volta da liderança, à volta de uma menina que luta pelo seu lugar no espaço e percebe que a única forma de lutar de fato é voltando para a sua favela, a Favela do Quinto Grito, e continuar a gritar quantas vezes for necessário para amplificar a sua voz e para fazer mudanças e transformações, portanto na sua comunidade.”



A escolha de ambientar a trama do romance no Brasil vem da relação profunda que a escritora e palestrante motivacional tem com o Brasil, já que trabalha há vários anos com os brasileiros através dos treinamentos de liderança que oferece no país.

“Não temos o contexto necessariamente de bala perdida, mas temos o contexto das injustiças sociais, temos o contexto da miséria, temos o contexto da fome, temos o contexto das desigualdades e temos o contexto da necessidade, clara e sã de termos mais inclusão onde nós pensamos não apenas nas questões de género, mas pensamos também na questão da integração do negro. Pensamos também na



integração das pessoas que são de alguma forma portadoras de deficiência e pensamos sobretudo nas condições sociais e nas condições de justiça que cada vez mais são necessárias num contexto como o nosso, que é muito similar, de economias emergentes em Portugal e Moçambique, os PALOP e, naturalmente, o Brasil”.



Tânia contou que vários livros seus são estudados na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também revelou que este ano alguns de seus textos foram integrados no Manual do Professor Brasileiro no Ensino Médio no Amazonas. “Isso tudo me privilegia bastante”.



A escritora revelou o que a motivou a escrever um romance que traz reflexões sobre temas como o racismo, violência urbana e justiça social.



“Uma das minhas lutas de todos os dias é de fato nós conseguirmos ser líderes nas atuais posições de liderança nos nossos países. E isso significa uma intensa luta de construção, educação, de ensino, de participação, de inclusão, transformação das nossas sociedades. E a única via de fato é essa, é termos líderes efetivos, nas atuais posições de liderança, que possam lutar por transformar e fazer uma gestão que seja sã dessa da coisa pública. E isso inclui ser inclusivo e, portanto, em todas as minhas lutas através da educação, através da cultura, como instrumentos transformadores são de transmitir essa mensagem”.

“O livro “Melanina, Uma Sonhadora da Favela do Quinto Grito” não é só um livro de liderança. Não é só um romance cheio de aventura com uma história de amor. É um livro em que ela constantemente vai lutando para estar auto motivada”.



O romance “Melanina” foi publicado pela Editora Alcance e prefaciado por Galeno Amorim, presidente do Observatório do Livro no Brasil e antigo presidente da Biblioteca Nacional. O lançamento do livro no Brasil decorreu em Abril deste ano.



Tânia Tomé é escritora, poeta, empreendedora, economista, ativista, artista, treinadora, palestrante internacional. A autora é vencedora de vários prémios internacionais, entre eles o prémio académico de Portugal-África, concedido pelo ex-presidente português Mário Soares, e o Yali-MWF Jovem Líder, iniciativa do ex-presidente norte-americano Barack Obama.

Em 2018 foi homenageada pelo MIPAD (Most Influential People of African Descent) em Nova Iorque, como uma das 100 pessoas afrodescendentes com menos de 40 anos mais influentes do mundo. É autora do best-seller “Succenergy”, que fala sobre o conceito e o método que criou para capacitar pessoas, empreendedores e líderes. O prefácio da terceira edição do livro foi escrito pela empresária Luíza Trajano. “Succenergy” é o livro que levou Tânia Tomé às inspiradoras palestras TED.