Fala África: “Precisamos organizar a nossa vitória, Emanuel Garrido”

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Neste domingo, no Fala África VOA, temos uma conversa com Emanuel Guedes Garrido, autor do livro "Vencer é uma decisão." Além de falar sobre o livro, Emanuel também irá comentar as expectativas dos jovens angolanos com relação ao futuro do país e o desafios que enfrentam com as drogas.