Fala África: Odete Costa Semedo convida o mundo para sua dança poética em “(In)confidências”

A poesia nos encanta e cativa, transcendendo barreiras linguísticas e culturais. Dra. Odete Costa Semedo, uma influente voz da Guiné-Bissau nos campos da educação, literatura e empoderamento feminino, está prestes a lançar sua mais recente obra literária, um livro de poemas intitulado '(In)confidências'.



Este livro representa uma rara fusão de línguas e experiências, testemunhando a complexa interação entre a identidade individual e a sociedade que nos cerca. Através de suas palavras, Semedo nos convida a uma jornada única e profunda em seu mundo poético.

Em entrevista ao Fala África VOA, a autora revelou que a inspiração para '(In)confidências' vem de diversas experiências ao longo de sua vida, que incluem desde a política até a educação e a literatura.



"Em cada lugar por onde passamos, em cada experiência e convívio, algo fica conosco. Tudo isso é uma fonte de inspiração para mim, seja ao trabalhar com educação ambiental, direitos humanos ou minha própria trajetória como professora em um país com grandes desafios educacionais."

O seu novo livro de poemas transcende barreiras linguísticas, abordando uma variedade de temas e línguas, incluindo crioulo, português, inglês e francês. Quando questionada sobre como essas diferentes línguas e influências culturais moldaram sua escrita e a mensagem que deseja transmitir aos leitores, ela respondeu:



"A mensagem é a humanidade do ser humano, que eu gostaria muito que fosse transmitida aos leitores. O ser humano, com suas mãos, interfere na natureza, influencia a liberdade dos homens e das mulheres e molda nossa maneira de ser e viver. Portanto, é essa humanidade que eu gostaria de transmitir em meu livro."



Uma parte única deste livro é a inclusão de poemas em diferentes línguas. Dra. Odete compartilhou: "As línguas que me inspiram são o crioulo e a língua portuguesa. Os textos em inglês e francês são versões, pois participo de bienais, conferências e trabalhos de literatura africana pelo mundo afora.

Estar fora do espaço da língua portuguesa e do crioulo me obriga a levar versões dessas línguas para que os leitores possam entender um pouco da alma que transborda em nossa poesia."



Questionada sobre se costuma aplicar autocensura ao escrever poesia. Sua resposta revelou a complexidade de sua escrita:



"Às vezes, mas hoje menos. Já me autocensurei porque, na realidade guineense, os leitores tendem a ver nossos textos como autobiográficos. Muitos pensam que é a vida do autor que está ali escancarada, mas não é. Nossos textos são inspirados por nossas experiências, leituras e emoções, mas não necessariamente refletem nossas vidas."



O livro será lançado na terça-feira, 19 de setembro, na Biblioteca Palácio das Galveias, em Lisboa, e contará com a apresentação do escritor guineense Tony Tcheka. Semedo espera que diversas vozes leiam seus poemas.



“Ter quem leia em crioulo. Ter quem leia com sotaque brasileiro. Ter quem leia com sotaque guineense como o meu, já que não conseguimos pronunciar o “re” como os lisboetas. Ter alguém da Madeira ou dos Açores que leia com aquele sotaque, para mostrar não só a grandeza, mas também a riqueza da língua portuguesa. E mostrar que essas línguas, esses vários sotaques, essas várias culturas são o que enriquece uma língua como a nossa.”



O evento de lançamento promete ser um sucesso, proporcionando uma plataforma única para celebrar a diversidade linguística e cultural que enriquece a língua portuguesa.