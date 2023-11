Fala África: Música, empoderamento e o lançamento de “Potestade” com Ckarina Miller

Já se questionou como a música pode ser uma poderosa ferramenta de capacitação e sensibilização? Nesta edição do Fala África VOA, abordamos esta questão numa conversa franca e inspiradora com a talentosa cantora e compositora moçambicana, Ckarina Miller.

A artista compartilhou detalhes sobre sua carreira musical, seu novo EP "Potestade", suas inspirações e sua luta contra a violência doméstica. Com uma carreira que abraça diversos géneros musicais, Ckarina Miller tem se destacado como uma voz influente na cena musical de Moçambique.

Na semana que vem, 23 de novembro, ela lançará seu novo EP, "Potestade", terceiro da carreira musical. O EP contará com sete faixas musicais e irá buscar fortalecer os laços femininos e transmitir mensagens poderosas sobre sororidade, liberdade de expressão e igualdade de género. "Potestade", uma palavra que remete a poder e autoridade, é escolhida como título para refletir sobre a força interior, personalidade e potência que todas as pessoas possuem.



“Acredito que olhando ou lembrando de onde viemos podemos tomar melhores decisões nas nossas vidas, por isso trago “Potestade.”

Música como veículo de consciencialização contra a violência doméstica



Uma das faixas do EP “Soberana”, lançado em 2022, intitulada "Mamã", aborda a questão da violência doméstica. Miller compartilhou sua motivação para compor essa música, revelando que sua experiência pessoal a levou a querer transmitir uma mensagem de empoderamento para as mulheres. A artista destacou a importância das mulheres usarem a sua voz e se defenderem contra a violência física e verbal, enfatizando que essa realidade não deve mais ser tolerada.



“Eu tento fazer o que é possível para espalhar a mensagem. Ainda não estou muito ligada às empresas ou organizações que ajudam esse tipo de pessoas, mas eu gostaria de estar. A música foi uma das formas que me acolheu muito bem. Os ouvintes têm me acolhido muito bem, principalmente nessa música porque sabem que é uma verdade. É uma realidade aqui em Moçambique.”



De acordo com as autoridades policiais moçambicanas mais de 11 mil queixas de casos de violência doméstica foram registadas no país apenas em 2023. Em Moçambique, a violência doméstica é crime e é punível por lei.



Uma jornada musical de superar desafios



Ckarina Miller iniciou sua carreira artística em 2016 e enfrentou diversos desafios, especialmente por parte de pessoas próximas. No entanto, ela encarou essas dificuldades como oportunidades para crescimento e aprendizado. Para ela, desafios fazem parte da vida e, muitas vezes, são uma novidade que, no final das contas, leva a um bem maior. Sua paixão pela música a manteve determinada a seguir seu caminho artístico, superando as adversidades.



A importância dos shows ao vivo na carreira



A artista enfatizou a importância dos shows ao vivo em sua carreira, destacando que sempre se viu como uma artista de palco. Ela mencionou o Festival Azgo, que participou este ano, como um momento marcante em sua carreira. O festival é o maior do país e proporcionou a Miller a oportunidade de se apresentar ao lado de artistas que ela admira. Ela ressaltou a interação com o público como um dos aspetos mais gratificantes de seus shows ao vivo, enfatizando que é essa conexão com a plateia que torna as apresentações memoráveis.



Planos para o futuro



Quando questionada sobre seus planos para 2024, Ckarina Miller revelou que planeja um ano mais tranquilo, focando em sua evolução pessoal e artística. Ela está trabalhando em um novo EP, que será lançado no primeiro semestre de 2024, e que abordará temas relacionados ao amor e à partilha de afeto. A cantora acredita que o amor é essencial, especialmente nos tempos difíceis que todos enfrentamos atualmente.