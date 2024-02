Fala África: Jorge Bruno quer criar “um ambiente de negócio para todos os jovens em Moçambique”

Moçambique, conhecido pela sua riqueza natural e cultural, também abriga empreendedores visionários dedicados ao desenvolvimento da juventude e ao fortalecimento da comunidade empresarial local. Um desses líderes é Jorge Duarte Bruno, um nome em ascensão que tem desempenhado um papel fundamental na capacitação dos jovens moçambicanos e na promoção de um ambiente de negócios na sua terra natal.



Em entrevista ao “Fala África”, Jorge Duarte Bruno abordou a sua plataforma de transformação para alta performance, "100x Mais," compartilhou histórias de sucesso, bem como oportunidades de networking e desenvolvimento de negócios. Duarte Bruno também comentou sobre o sonho de criar uma universidade e um banco.



A "100x Mais" é uma plataforma ambiciosa cujo objetivo é dotar a juventude de Moçambique com as habilidades e competências necessárias para explorar plenamente os abundantes recursos do continente africano, explicou o empresário, destacando a necessidade crítica de conhecimento e capacitação para explorar o potencial inexplorado de África. Ele enfatizou que o continente é rico em recursos, mas a falta de conhecimento tem sido uma barreira significativa.



Desenvolvimento de competências abrangente



Dentro da plataforma, uma variedade de treinos e programas abrange o desenvolvimento de competências pessoais e empresariais. Essas iniciativas destinam-se a empresários, empreendedores e indivíduos que buscam desenvolvimento pessoal e competências essenciais. Um exemplo é a "Jornada de Transformação para Alta Performance," que oferece um programa intensivo de incubação de três meses para capacitar os participantes a alcançar resultados significativos nas suas vidas.



Outra abordagem bem-sucedida é a "Linha de Criação e Desenvolvimento de Ideias de Negócio," onde os jovens são guiados em um processo de incubação para transformar as suas ideias em negócios viáveis. Além disso, há a opção de “coaching,” com duração de 180 dias, que oferece orientação pessoal e financeira para garantir o sucesso a longo prazo.



Histórias de sucesso



Os resultados de Jorge Duarte Bruno e sua plataforma são evidentes nas histórias de sucesso de jovens que se beneficiaram do programa. Erika Fernandes e Regina Simango são exemplos de indivíduos que tinham ideias, mas não sabiam como transformá-las em negócios.



“A Regina Simango tinha um pequeno dinheiro guardado, mas ela não sabia como ia multiplicar. Então, quando ela entrou na plataforma, nós dotamos ela competências. Colocamos ela dentro desta incubadora de 'Criação e Desenvolvimento de Ideias e Negócio,' e ela abriu um mini restaurante.”



Networking para impulsionar o empreendedorismo



Além do foco na capacitação individual, Jorge e sua equipa estão empenhados em criar oportunidades de networking e desenvolvimento de negócios em Moçambique. Essas iniciativas visam conectar empreendedores locais e fornecer uma plataforma para exibir seus negócios. As feiras de negócios, conferências de desenvolvimento e workshops de negócios são algumas das atividades promovidas para incentivar a colaboração entre empresários locais, encorajando-os a aprender uns com os outros e a expandir seus negócios de maneira sustentável.



“Nós trazemos esses empreendedores e permitimos que eles consigam fazer uma interação com outras empresas, de aprender um do outro, porque estamos dentro de um mercado. Não estamos a competir. Estamos para aprender. Um grande empresário que quer aprender aproveita dessas oportunidades para espalhar ou escalar os seus negócios.”



Visão ambiciosa para o futuro



Jorge Duarte Bruno não se contenta em parar por aqui. Ele compartilhou os seus planos ambiciosos de criar uma universidade e um banco que complementarão a missão da plataforma "100 vezes Mais".



“Nós começamos agora com o '100x mais' que é um projeto da Business Touch. A Business Touch é uma empresa de consultoria de gestão e desenvolvimento de negócios. Quando criamos a '100x mais', foi mesmo no âmbito de criar um impacto. Não criamos a plataforma só para ser mais um centro de formação profissional.”



A futura universidade visa atender às necessidades específicas de desenvolvimento de Moçambique e de toda a África, proporcionando uma educação focada em recursos locais.



Além disso, o banco de investimento pretende apoiar empresários locais talentosos que buscam expandir os seus negócios.



“Queremos abrir um banco de investimento porque entendemos que temos vários empresários ou empreendedores moçambicanos talentosos, mas eles têm um desafio de ter investimento para escalar o seu negócio,” enfatizou Jorge Duarte Bruno. Ele concluiu: “Se não superarmos esse desafio em África, o nosso desenvolvimento ficará comprometido.”