Fala África: Júnior Bila quer inspirar jovens a ajudar pessoas necessitadas

Em entrevista exclusiva ao Fala África, o artista plástico Lito Silva, que já perdeu as contas de quantos quadros já desenhou e pintou na sua carreira, destacou quatro obras da sua coleção, inclusive a obra inédita “The Last String of Hope”, ou seja, "A Última Corda de Esperança". Lito nasceu em Portugal, cresceu em Cabo-Verde e hoje mora na Inglaterra.



“Lito Silva é um apaixonado contador de histórias, de momentos marcantes, ricos e únicos vivenciados na sua linda terra, Cabo-Verde, e que hoje tem uma vontade enorme de querer partilhar esta vivência através da arte, onde ele pinta, usa a música, escreve alguns poemas e também usa o vídeo para dar mais força a esta forma que eu achei mais interessante para expressar a minha arte", explica o artista sobre si próprio.

O artista multivisual comentou as seguintes obras: “Plon D Cada Dia,” “The Last String of Hope,” “Desejo de Crescer” e “A Minha Gente”. No dia 8 de abril, Lito apresentou o vídeo “The Making of Plon D Cada Dia” no YouTube.



“Plon D Cada Dia é uma história muito importante. É sobre as nossas mulheres, especialmente a nossa mãe, as nossas tias, as nossas avós. Eu lembro o que elas faziam para ganhar o pão de cada dia. Tinham de pilar o milho utilizando o pilão e para que tivéssemos uma cachupa, um cuscuz, pão de milho, era preciso essa labuta. Isso tudo me traz aquelas recordações. Infelizmente é uma coisa que já não se faz tanto hoje em dia. O milho é mais industrializado, e naquela altura era o que a gente fazia. Para mim, isso é uma história porque já é uma coisa muito rara ter aquele milho feito pela mãe e pela avó, e daí a inspiração para criar esta obra “Plon D Cada Dia,” que está muito relacionado com a expressão “Pão de Cada Dia” que em crioulo é “Pon De Cada Dia.”



Lito contou que a arte sempre esteve presente na sua vida, mas ele não havia dado conta do dom que tinha até muitos anos depois.



“Só lembro que desde criança tínhamos um vizinho, um grande pintor, Toi Firmino, e íamos lá para a casa dele com os meus pais e eu ficava a admirar as criações dele, e aquilo para mim era uma coisa fantástica. Depois eu comecei a desenhar na escola, sempre a desenhar para os colegas: um pedia um cachorro, outro uma galinha, uma vaca. Para mim aquilo era uma coisa natural. Em casa sempre fazíamos concurso de desenho. A minha mãe era professora de escola primária, portanto fazia muitas vezes os desenhos para ela e para escola e tudo isso foi uma aprendizagem. Foi uma escola para mim.”



Durante a entrevista, Lito Silva revelou o seu quadro mais recente “The Last String of Hope,” obra que vem acompanhada de poesia, vídeo e música.



“O quadro 'The Last String of Hope' é uma história sobre um velho amigo, verdadeiro, que durante este tempo de confinamento e de pandemia, esteve aí num cantinho ali a apanhar poeira, a se enferrujar. Um dia olhei para a guitarra, toda quase partida, com uma corda só, e então aquilo me veio logo 'The Last String of Hope', (A Última Corda de Esperança), e foi assim que a pintura começou a se desenvolver. Essa pintura foi feita para homenagear todos os músicos deste planeta que se sentiram privados de exercer a sua função, daquilo que mais gostam de fazer, e daí este quadro, esta obra.”