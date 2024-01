Fala África: Imigrante angolano quer transformar vidas no Brasil

Frederico Eurico é um imigrante angolano que encontrou seu lar no Brasil há mais de uma década. Com uma formação em redes de computadores e uma pós-graduação em engenharia de redes de computadores, Eurico é o CEO e fundador da "Vem Bumbar", uma agência de empregos que se tornou a primeira plataforma de empregabilidade para imigrantes africanos no Brasil desde 2022.

Em entrevista ao Fala África, ele contou como está a fazer a diferença na cidade de São Paulo, Brasil.

Eurico, como prefere ser chamado, deixou Viana, na província de Luanda, em julho de 2013, em busca de oportunidades e uma vida melhor no Brasil. Dez anos depois, ele se tornou um exemplo a ser seguido por outros imigrantes que enfrentam discriminação e preconceito no mercado de trabalho brasileiro.

Quando questionado sobre como surgiu a ideia de criar a plataforma "Vem Bumbar" e como ela tem ajudado imigrantes africanos a se integrarem no mercado de trabalho brasileiro, Eurico compartilhou sua motivação:

"A ideia da criação da 'Vem Bumbar' surgiu por causa de um momento muito difícil que eu passei quando cheguei aqui no Brasil. Bati na porta de muitas empresas, mas infelizmente não tive sucesso devido ao preconceito. Além disso, muitos imigrantes, especialmente de Angola, estavam enfrentando a mesma situação. Então, quando comecei a trabalhar em 2017, pensei: 'Preciso fazer algo para ajudar os outros que ainda estão na mesma situação e não conseguiram emprego'. Foi aí que comecei a trabalhar no projeto e, em 2022, me juntei com alguns amigos, principalmente na área de RH. Hoje, a 'Vem Bumbar' é 100% focada em RH, e conseguimos cadastrar mais de 800 imigrantes, com 25% deles já empregados. Oferecemos treinamento de interculturalização e preparamos profissionalmente esses imigrantes para enfrentar com sucesso o mercado de trabalho".



Treinamento profissional e interculturalização



A plataforma "Vem Bumbar" oferece programas de treinamento profissional e interculturalização, abordando as diferenças culturais e as nuances específicas do mercado de trabalho brasileiro. Eurico explicou a importância desses programas:



"O treinamento profissional que oferecemos aos imigrantes abrange desde a elaboração de currículos até como se apresentar em entrevistas. Há diferenças significativas entre os formatos de currículo em Angola e no Brasil, e ajudamos os imigrantes a se adaptarem a essas diferenças. Além disso, oferecemos treinamento de interculturalização, pois existem diferenças culturais, linguísticas e comportamentais que precisam ser compreendidas. Isso é crucial para evitar problemas de comunicação e adaptação no ambiente de trabalho".



Colaboração com empresas parceiras



A "Vem Bumbar" já cadastrou mais de 800 imigrantes, com 25% deles conquistando empregos no Brasil. No entanto, Eurico destacou os desafios que ainda enfrentam na colaboração com empresas:



"Alguns desafios persistem, principalmente devido à falta de políticas de inclusão e diversidade em algumas empresas. Ainda enfrentamos preconceito em algumas situações, com preocupações sobre a adaptação dos imigrantes e sua documentação. No entanto, temos empresas parceiras que abraçaram nosso projeto e contrataram imigrantes. Por exemplo, a empresa que cuida do Museu da Língua Portuguesa recentemente contratou duas imigrantes, e uma empresa de próteses dentais também contratou dois imigrantes. Continuamos a lutar contra esses preconceitos e a trabalhar para promover a diversidade no mercado de trabalho".

Planos para o futuro



Para o futuro, Frederico Eurico tem ambições claras para a "Vem Bumbar":



"Meu desejo é tornar a 'Vem Bumbar' uma das maiores empresas de inclusão que apoiam imigrantes. Além disso, queremos mais empresas que valorizem a diversidade e a inclusão, trabalhando conosco. Acreditamos que, dessa forma, podemos proporcionar mais oportunidades para os imigrantes e criar uma cultura de diversidade nas empresas brasileiras".