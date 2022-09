Fala África: “Foi a primeira vez que eu fiz o papel de Sarastro” na ópera A Flauta Mágica, Gláucio Ngaca

Júnior Bila é um empreendedor moçambicano que criou a Mão Solidária em 2019, durante a pandemia da COVID-19.

Em entrevista ao Fala África, o empreendedor e filantropo Júnior Bila, explicou como o trabalho feito pela Associação Mão Solidária funciona: “A associação é uma ONG que está dedicada em ajudar as pessoas mais necessitadas em Moçambique”.

“Eu presenciei várias situações de famílias que estavam a passar por extremas necessidades. Naquele momento eu me comovi bastante com essas situações e disse que poderia ajudar com alguma coisa”.

Depois de Bila e seus amigos ajudarem uma família com uma cesta básica, o empreendedor fundou a Associação Mão Solidária.



Bila explicou que a associação consegue ajudar pessoas em todas as províncias de Moçambique: “Nós temos doados duas cadeiras semanalmente, eu juntamente com o meu parceiro Dário Camal e com alguns membros da associação. Mensalmente nós temos feitos doações no lar dos idosos, orfanatos e asilos. Doamos produtos alimentares e uma palavra de esperança a todos aqueles que em algum momento estão desesperados e querem desistir da vida. Nós nos aproximamos destes locais para dar esperança a essas pessoas.”



A associação conta com três funcionários e 15 voluntários. Bila disse que usa o seu próprio dinheiro para fazer doações e que o seu maior desafio é aumentar a captação de recursos para poder ajudar mais.



Bila mencionou que a comunidade se comove com o trabalho realizado pela associação e tem ajudado com a doação de alimentos e valores monetários.



O fundador da Associação Mão Solidária explicou que se preocupa bastante com a prestação de contas das doações. No caso dele, a melhor maneira que encontrou para fazer isso foi tirando fotografias das famílias recebendo as doações e dando feedback as pessoas que contribuíram.



Júnior Bila revelou no final da entrevista que o seu maior sonho é a expansão do projeto para outros países. “Por onde eu passar eu pretendo ajudar. Inspirar a nova geração a engrenar nessas obras e trabalhos de ajudar as pessoas.”