Fala África: “Eu gostaria que a minha música trouxesse paz e união para a sociedade”, Miss Minguinha

Domingas António Júlio aka Miss Minguinha é chefe de operações da polícia em Moçambique. Ela é uma senhora da lei e da ordem, que encontrou na música a sua grande paixão e no seu dia mais de 24 horas, para poder dedicar-se à sua comunidade.

Quando ela não está trabalhando como chefe de operações do Comando Distrital da Polícia da República de Moçambique de Barué, província de Manica, Domingas António Júlio, conhecida no meio musical como Miss Minguinha, gosta de passar as horas de lazer compondo músicas, ensaiando, apresentando-se em shows e participando em concursos.

Esta semana ela estava em primeiro lugar no concurso Ngoma Dzomanica organizado pela Rádio Moçambique no Chimoio.

Miss Minguinha já lançou 18 músicas em rádios locais e uma da mais populares é “Mulher Polícia.”



“'Mulher Polícia' é diferente da mulher sedentária, porque ela está 24 sobre 24 horas a trabalhar. Então a natureza do trabalho da mulher polícia faz com que ela não envelheça cedo. Mesmo em tempo de folga ou de férias a mulher polícia sempre trabalha”, diz a nossa entrevistada.

Miss Minguinha revelou que a inspiração para as suas músicas vem de conversas com colegas, do que vê na sociedade e de coisas que a motivam. Ela também disse que desde os 14 anos de idade sonhava em ser uma cantora.



Miss Minguinha gosta de passar mensagem sociais e educativas: “A música tem de trazer uma mensagem para moldar o comportamento do homem. Criar harmonia, a paz, união entre as pessoas, isso é o que eu gostaria que a minha música trouxesse para a sociedade.” Ela mencionou que furtos e agressão física são os crimes mais comuns no distrito de Barué.



Miss Minguinha gosta de praticar Taekwondo porque lhe dá estabilidade: “Eu sou boa em artes marciais. Me sinto feliz e inspirada. Só que agora as artes marciais estão sendo trocadas pela música.”



“O meu maior sonho é de me tornar a melhor cantora da vila, da província, do meu país, a melhor cantora do mundo”.



Ela também gostaria de ter todos os instrumentos necessários para ter uma banda completa, uma equipa de imagem, um estúdio e uma viatura de viagem.



Enquanto Miss Minguinha trabalha incansavelmente para que os sonhos se tornem realidade, essa semana ela recebeu uma notícia importante, foi promovida a superintendente da polícia e transferida para o Chimoio para trabalhar como chefe do Departamento de Policiamento.