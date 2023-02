Expropriação de terras ameaça sobrevivência de centenas de famílias camponesas no Huambo

Mais de uma centena de familias camponeses, na provincia angolana do Huambo, têm a sobrevivência ameaçada, devido à ocupaçao das terras de cultivo, alegadamente pela Administraçao do Estado, mesmo depois da providência cautelar aceite no ano passado pelo tribunal.

Os camponeses pretedem manifestar-se nas ruas nos próximos dias, enquanto a Administração argumenta que a terra é propriedade legitima do Estado.

As familias, que vivem na região da Etunda, arredores da cidade do Huambo, tem a agricultura como fonte única de sobrevivência.

“Você me tira a minha lavra, destrói as bananeiras, tira toda a cultura com a máquina, com esta idade o que hei de comer?”, questiona o António Guluieve, de 72 anos de idade.

Ele acrescenta estarem em causa mais de 400 hectares, que as autoridades têm estado a ceder a particulares, para autoconstrução dirigida.

O conflito dura há 13 anos e parece não ter um fim à vista.

O Tribunal do Huambo, no início do ano passado, aceitou uma providência cautelar apresentada pelos camponeses, mas o cenário não se alterou.

O porta voz da comunidade, Francisco Silva, diz não entender a insistência das autoridades e, por isso, os camponeses pretendem realizar uma marcha de protesto neste mês.

“O facto do tribunal ter decidido a providência cautelar, lhes torna inaptos a cederem essas terras a particulares, pois, configura uma violação ante a decisão do Tribunal”, sublinha aquele líder comunitário.

Por sua vez, o administrador municipal, Azevedo Cambiambia, afirma que “o que se configura na lei é que a terra é propriedade originária do Estado, niuguém por si só pode, sem fundamentos legais, entender que tenha titularidade deste ou daquele espaço”, sem se referir à providência cautelar.

Jà Cidália Gomes, da organizaçao não governamental, Acção de Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA) defende a revisão da lei de terras para por termo a estes conflitos.

Ele acrescenta que muitos dos grandes empresários não tratam os processos localmente, gozam de facilidades e acabam por não fazer nada de produtivo nessas terras, enquanto as comunidades camponesas ficam vulneráveis.