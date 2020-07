Explosões matam quatro pessoas nas duas principais cidades da Somália 

Dois atentados a bomba abalaram mataram quatro pessoas nas duas das maiores cidades da Somália, neste no sábado, 4, disseram as autoridades à AP.

Um carro-bomba foi detonado perto do porto de Mogadíscio e uma mina terrestre num restaurante nos arredores de Baidoa matando quatro pessoas e ferindo outras tantas

Ali Abdullahi, um funcionário do estado regional do sudoeste, disse à Associated Press que a mina foi detonada por controle remoto, enquanto clientes tomavam o pequeno almoço, nas primeiros horas da manha,

Não houve reivindicação imediata de responsabilidade, mas o grupo al-Shabab, ligado à Al Qaeda, atacou a cidade no passado.

Em Mogadíscio, o coronel Ahmed Ali disse que o carro-bomba foi detonado próximo dos portões da entidade de despacho de viaturas importadas. Neste incidente, cinco policias ficaram feridos.