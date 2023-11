Explosão em veículo obriga autoridades a fechar quatro pontes que ligam EUA e Canadá

As quatro pontes que ligam o Canadá e Estados Unidos, no oeste de Nova Iorque, foram fechadas na tarde desta quarta-feira, 22, depois de as autoridades terem sido informadasde uma “explosão num veículo” na Ponte Rainbow, perto das Cataratas do Niágara.



Com a incerteza em torno do incidente perto das cataratas de renome mundial, como medida de precaução as autoridades fecharam também a Ponte da Paz, a Ponte Lewiston-Queenston e a Ponte Whirlpool.

"Como a situação ainda é incerta, isto é tudo o que podemos dizer neste momento", afirmou o FBI.

O carro estava a entrar nos Estados Unidos quando explodiu.



A polícia local e a principal corporação de investigação criminal dos EUA, o Federal Bureau of Investigation (FBI), abriram imediatamente uma investigação ao incidente.

A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, adiantou que "a Polícia do Estado de Nova Iorque está a trabalhar ativamente com a Força de Intervenção Conjunta contra o Terrorismo do FBI para monitorar todos os pontos de entrada em Nova Iorque".



A explosão ocorre num dos dias mais movimentados nas estradas americanas, na véspera do feriado de Ação de Graças, em que mais de 50 milhões de pessoas devem usar as estradas.